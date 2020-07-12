Fenerbahçe'nin Onyekuru planı

Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, şimdi de Monaco'ya geri dönen Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

Galatasaray'ın elinden kaptığı futbolcularla adından söz ettiren Fenerbahçe'den bir girişim daha geldi.

Sarı-kırmızılılarla prensip anlaşmasına varmasına rağmen Sivassporlu Mert Hakan'ı Fenerbahçe'ye gelmesi için ikna eden sarı-lacivertlilerin yeni hedefi Henry Onyekuru.

EMRE BELÖZOĞLU ÇOK İSTİYOR

Gelecek sezon sportif direktör olacak olan Emre Belözoğlu, kiralık sözleşmesi bittiği için Fransız ekibi Monaco'ya geri dönen Nijeryalı futbolcunun alınmasını çok istiyor.

Rodrigues'ten istediği verimi alamayan ve sol kanada daha skorer bir isim arayan Kanarya'nın bu transfer için kesenin ağzını açacağı belirtildi.

Menajerler aracılığıyla oyuncuyla irtibata geçen Fenerbahçe'nin, ligler biter bitmez Fransız ekibiyle masaya oturacağı öğrenildi.