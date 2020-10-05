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    Fenerbahçe'nin son gün transferleri

    Transfer sezonunun önde gelen takımlarından Fenerbahçe, 1.98'lik forvet oyuncusu Kemal Ademi'yi resmen duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 18:21
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    Fenerbahçe'nin son gün transferleri

    Fenerbahçe, Kosova asıllı İsviçreli golcü Kemal Ademi'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı Lacivertliler, 24 yaşındaki forvet oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    "TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM"

    Ademi yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'deyim, çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim." ifadelerini kullandı.

    "SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"

    Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ise transferle ilgili olarak, "Fenerbahçe'de transfer bitmez dedik. Sözümüzü tuttuk. Derinlikli, alternatifli, Fenerbahçe'ye yakışır bir kadro oldu. Erol Hocamızla beraber takip ettiğimiz yeni pivot santrforumuz Ademi hayırlı olsun. Gelecek sezon Avrupa'da mücadele edeceğimiz kadroda da Ademi bize katkı sağlayacak. Fenerbahçe'ye yakışır bir kadro kurduk. Çok daha doğru bir kadro mühendisliği var" ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe nin son gün transferleri #1

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