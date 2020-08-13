Fenerbahçe'nin Sosa'ya yaptığı teklif

F.Bahçe'nin, Trabzonspor'un 1 milyon 750 bin euro önerdiği Sosa'ya yıllık 2 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. İstanbul'da yaşamak isteyen Arjantinli yıldız, sarı-lacivertlilere daha sıcak bakıyor.

Novak, Mert Hakan, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Barış Sungur'u kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de yönetim, çalışmalarını sürdürüyor.

Kruse'nin takımdan ayrılmasının ardından 10 numara arayışlarına başlayan sarı-lacivertlilerde hedef, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız Jose Sosa.

TRABZONSPOR PARAYI DÜŞÜRDÜ

Tecrübeli oyuncunun, 2 milyon 250 bin euro sözü veren bordo-mavililerin, yaşanan kur artışı nedeniyle bu parayı 1 milyon 750 bin euroya indirmesi üzerine Fenerbahçe ile görüşmelere başladığı aktarıldı.

F.BAHÇE 2 MİLYON EURO VERİYOR

35 yaşındaki futbolcunun, kariyerinin son sözleşmesi olacağı için en yüksek ücret veren takıma gitmek istediği ve 2 milyon euro öneren Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığı bildirildi.

İSTANBUL'DA YAŞAMAK İSTİYOR

Ayrıca şehir faktörünü de ön planda tutan Sosa'nın, İstanbul'da yaşamak istediği, bu nedenle de sarı-lacivertlilere bir adım daha yakın olduğu ifade edildi.



