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Fenerbahçe'nin Sosa'ya yaptığı teklif
- Haber Merkezi
- 13.08.2020 - 10:18
Novak, Mert Hakan, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Barış Sungur'u kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de yönetim, çalışmalarını sürdürüyor.
Kruse'nin takımdan ayrılmasının ardından 10 numara arayışlarına başlayan sarı-lacivertlilerde hedef, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız Jose Sosa.
TRABZONSPOR PARAYI DÜŞÜRDÜ
Tecrübeli oyuncunun, 2 milyon 250 bin euro sözü veren bordo-mavililerin, yaşanan kur artışı nedeniyle bu parayı 1 milyon 750 bin euroya indirmesi üzerine Fenerbahçe ile görüşmelere başladığı aktarıldı.
F.BAHÇE 2 MİLYON EURO VERİYOR
35 yaşındaki futbolcunun, kariyerinin son sözleşmesi olacağı için en yüksek ücret veren takıma gitmek istediği ve 2 milyon euro öneren Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığı bildirildi.
İSTANBUL'DA YAŞAMAK İSTİYOR
Ayrıca şehir faktörünü de ön planda tutan Sosa'nın, İstanbul'da yaşamak istediği, bu nedenle de sarı-lacivertlilere bir adım daha yakın olduğu ifade edildi.