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    Fenerbahçe'nin stoper adayları

    Fenerbahçe'nin stoper adayları

    Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Çin ekibi Beijing Guoan’dan renklerine bağladığı Kim Min Jae takımdan ayrılmak için hazırlanırken, Güney Koreli stoperin yerini doldurması için 3 isim gündeme alındı.
    • 22.07.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 13:18
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    Fenerbahçe ile başarılı bir sezon geçiren Güney Koreli oyuncu Kim Min Jae, Avrupa takımlarından birçok teklif almıştı.

    Bu kulüplerin başında Napoli ve Rennes yer alırken İtalyan devi Napoli’nin stoper oyuncu ile büyük ölçüde anlaştığı biliniyor.

    25 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz sezon Beijing Guoan’dan 3 milyon euro karşılığında renklerine bağlayan Fenerbahçe, 20 milyon euro gibi bir bedelle oyuncuyu satmayı planlıyor.

    Kim Min Jae’nin takımdan ayrılması kesinleşirken sarı-lacivertli ekipte savunma takviyesi öncelik haline geldi.

    Fenerbahçe’nin özellikle 3 ismi transfer listesine aldığı öğrenildi.

    Nino

    Fluminense’de forma giyen Nino, Jorge Jesus’un özellikle istediği isimlerden biri olurken 25 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe, ilk olarak 4 milyon euroluk bir teklif yapmıştı. Brezilya temsilcisinin ise 8 milyon euroluk bir bonservis beklediği biliniyor. Görüşmeler sürüyor.

    Fenerbahçe nin stoper adayları #1

    Leo Ortiz

    Jesus'un listesindeki bir diğer isim Bragantino'da forma giyen Leo Ortiz.

    Alex de Souza’nın yakın arkadaşı olmasıyla bilinen ve birçok takımın talip olduğu defans oyuncusu bu sezon Avrupa kulüplerinin de hedefinde.

    Brezilyalı oyuncuya Premier Lig’den West Ham, İtalya’dan Fiorentina ve Portekiz’den Porto’dan görüşme talepleri gelmişti. Güncel verilere göre 7.5 milyon euro değeri olan Ortiz’in sözleşmesi 2026 sezonuna kadar devam ediyor.

    Fenerbahçe nin stoper adayları #2

    Pablo Mari

    Fenerbahçe’nin istediği oyuncular arasında bonservisi Arsenal’da olan ve Jorge Jesus’la Flamengo’da beraber çalışan Pablo Mari’de bulunuyor. AC Milan’ın da yakından ilgilendiği İspanyol oyuncu için Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor.

    Defans oyuncusu Udinese'de kiralık olarak oynadığı dönemde İtalya'nın en iyileri arasına girmişti.

    Güncel verilere 5 milyon euro piyasa değeri bulunan 28 yaşındaki Pablo Mari için de çalışmalar sürüyor.

    Fenerbahçe nin stoper adayları #3


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