Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

Erol Bulut ile yollarını ayıran ve sezon sonuna kadar takımı Emre Belözoğlu'na emanet eden Fenerbahçe yönetimi, hoca arayışlarına başladı. Listede önemli teknik direktörler yer alıyor...

Birçok önemli transfer yapmasına rağmen taraftarların istediği futbolu sergileyemeyen Fenerbahçe'de, dün akşam Erol Bulut'un görevine son verilmişti.

Takımı sezon sonuna kadar sportif direktör Emre Belözoğlu'nun çalıştıracağını açıklayan sarı-lacivertli yönetim, vakit kaybetmeden hoca arayışlarına başladı.

Bu kez tecrübeli bir yabancı hoca getirmeyi planlayan yönetimin listesinde birçok önemli isim bulunuyor.

İşte adaylar:

JOACHIM LÖW

Takımda yıldız oyuncuların olduğunu ve bu isimleri kariyerli bir teknik adamın yönetebileceğini düşünen sarı-lacivertli idareciler, EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'nı bırakacağını açıklayan Joachim Löw'ü gündemine aldı. Yönetimin, önce menajeriyle, Avrupa Şampiyonası'nın ardından da Alman teknik adamla görüşmesi bekleniyor. Bilindiği gibi Löw, 1998-99 sezonunda kısa bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Almanya'ya 2014 Dünya Kupası'nı kazandıran Löw, Mesut Özil ile olan iyi ilişkileri nedeniyle adaylar arasında öne çıkıyor.

ZLATKO DALIC

Fenerbahçe'nin hedefindeki bir diğer isim ise Hırvatistan Milli Takımı'nı 2018 Dünya Kupası'nda final oynatan Zlatko Dalic. Sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Dalic, koronavirüs nedeniyle EURO 2020'nin ertelenmesi üzerine gelemeyeceğini söyleyerek teklifi geri çevirmişti. 54 yaşındaki çalıştırıcının, bu kez nasıl bir cevap vereceği merak konusu.

LUCIEN FAVRE

Listedeki isimlerden biri de Lucien Favre. Son olarak Borussia Dortmund'da görev yapan İsviçreli teknik adam 13 Aralık’ta görevden ayrılmıştı. Şu anda boşta olan 63 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakabilir...

MARCELO GALLARDO

Yönetimin bir diğer adayı ise Marcelo Gallardo. 2014 yılından bu yana River Plate'in başında bulunan ve Arjantin ekibinde başarılı işlere imza atan Gallardo'nun, kulübüyle olan kontratı sezon sonuda sona eriyor.

45 yaşındaki hoca, River Plate'e 1 Sudamericana şampiyonluğu ve 2 Copa Libertadores kupası kazandırdı.