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    Fenerbahçe'nin transfer yapacağı mevkiler

    F.Bahçe'de gelecek sezon sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, sağ bek, sol bek, stoper, kanat, forvet arkası ve forvet bölgelerine takviye yapılmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2020 - 10:47
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    Fenerbahçe'nin transfer yapacağı mevkiler

    Şu ana kadar Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

    Sarı-lavicertlilerde sezon biter bitmez sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu'nun, yönetime verdiği raporda transfer gereken bölgeleri yazdığı öğrenildi.

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    Belözoğlu, sol bek, sağ bek, stoper, kanat (sağ-sol), forvet arkası ve forvet (Vedat'ın yedeği) mevkilerine takviye yapılmasını istiyor.

    Altay, Serdar, Gustavo, Mert Hakan ve Vedat Muriç'i 11'de düşünen sarı-lacivertliler, kadronun geri kalan kısmını yeni isimlerle dolduracak.

    Fenerbahçe'nin transfer yapacağı mevkiler #1

     

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