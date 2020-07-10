Fenerbahçe'nin transfer yapacağı mevkiler

F.Bahçe'de gelecek sezon sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, sağ bek, sol bek, stoper, kanat, forvet arkası ve forvet bölgelerine takviye yapılmasını istedi.

Şu ana kadar Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Sarı-lavicertlilerde sezon biter bitmez sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu'nun, yönetime verdiği raporda transfer gereken bölgeleri yazdığı öğrenildi.

5 İSMİN YERİ GARANTİ

Belözoğlu, sol bek, sağ bek, stoper, kanat (sağ-sol), forvet arkası ve forvet (Vedat'ın yedeği) mevkilerine takviye yapılmasını istiyor.

Altay, Serdar, Gustavo, Mert Hakan ve Vedat Muriç'i 11'de düşünen sarı-lacivertliler, kadronun geri kalan kısmını yeni isimlerle dolduracak.