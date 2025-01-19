Fenerbahçe'nin vazgeçtiği Cristian Medina, Estudiantes'e transfer oldu

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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Cristian Medina'nın yeni takımı belli oldu.

Estudiantes kulübü, Cristian Medina'nın transferi için Boca Juniors'a serbest kalma bedeli olan 15 milyon doları ödedi ve 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

PERFORMANSI

Bu sezon Boca Juniors ile 160 maça çıkan Arjantinli oyuncu, 9 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

GOL BİLE ATTI

Öte yandan Estudiantes, Cristian Medina'yı imza töreninden birkaç saat sonra maça çıkardı.

Aslanlar Gecesi kapsamında 2024 Şampiyonlar Kupası ünvanını kutlamak ve yeni transferlerini taraftarlara sunmak için Racing de Montevideo ile karşılaşan Estudiantes, Medina'nın da gol attığı maçta rakibini 5-0 mağlup etti.

Maçın son 30 dakikasında süre alan Cristian Medina attığı şık golle hazır olduğunu gösterdi.