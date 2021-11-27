Fenerbahçe'nin Vedat Muriç formülü

Lazio'nun satış listesine koyduğu Vedat Muriç'i almak isteyen Fenerbahçe, Attila Szalai'den gelen bonservisle Kosovalı golcüyü kadroya katmak istiyor.

Golcü arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de ilk hedef eski forvet Vedat Muriç.

Sarı-lacivertliler, 18.5 milyon euroya Lazio'ya sattığı Vedat Muriç'i kiralamak istiyor. İtalya kulübü ise 27 yaşındaki oyuncuyu kesinlikle satma kararı aldı.





SZALAI'DAN GELEN PARAYLA VEDAT MURIÇ

Sarı-lacivertli yönetim, Chelsea'nin istediği Attila Szalai'nin satışından gelecek sıcak paranın bir kısmı ile Vedat Muriç'in bonservisini almak istiyor. Bu satış olmazsa Kanarya'nın planı ise Lazio'ya satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi olacak. Yönetim, bu transferi bitirmek için dört koldan saldırıyor.





11 MAÇTA SADECE 1 ASİST YAPTI

Bu sezon 11 resmi maçta 252 dakikada sahada kalan Vedat Muriç sadece 1 asist yaptı. 2025 yılına kadar Lazio ile sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki forvet oyuncusunun piyasa değeri ise 8 milyon euro.

Vedat Muriç, Kosova Milli Takımında ise oynadığı 35 maçta 18 gol attı.