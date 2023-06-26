Fenerbahçe'nin Wilfried Zaha hedefini Suudiler zorluyor Sarı laciverli kulübün, Fildişili kanat oyuncusu Wilfried Zaha'ya önerdiği teklifi 6 milyon euronun üzerine çıkardığı iddia edilirken, transferde Suudi Arabistan'dan 12 milyon euro gibi yüksek tekliflerin gelmesi nedeniyle zorluk çıktığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde yer alan Wilfried Zaha için çalışmalara hız verildi. Ancak beklemedikleri bir rekabetle karşılaştılar.

Fenerbahçe yıllık 6 milyon eurodan fazla önerdi

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre, sarı-lacivertlilerin Fildişili kanat oyuncusuna yıllık 6 milyon eurodan daha fazla maaş vermeye istekli olduğu öne sürüldü.

Dzeko'nun arkasına düşünülüyor

Sarı-lacivertlilerin, yeni transfer Edin Dzeko'yu Zaha ile desteklemek istediği kaydedildi.

Suudi Arabistan'dan yüksek teklifler de geldi

Premierg Lig kulübü Crystal Palace'ta oynayan Zaha'nın ayrıca Suudi Arabistan'dan 12 milyon euro'yu geçen teklifler aldığı belirtildi.

Zaha, teklifleri değerlendirecek

30 yaşındaki futbolcunun, gelen teklifleri sakin bir şekilde değerlendireceği ve ardından geleceği için son kararını vereceği vurgulandı.