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- Fenerbahçe'nin yeni hedefi Alexis Sanchez
Fenerbahçe'nin yeni hedefi Alexis Sanchez
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Inter forması giyen Alexis Sanchez'e teklif götürdü.
- Haber Merkezi
- 25.08.2021 - 10:15
- Güncelleme : 25.08.2021 - 10:24
Alexander Sörloth'u Real Sociedad'a kaptıran Fenerbahçe'de, hala santrfor için aranan futbolcu transfer edilmedi.
Samatta'nın yetersiz oyunu nedeniyle ivedilikle golcü arayışını sürdüren sarı-lacivertliler, son olarak Inter'in golcüsü Alexis Sanchez'e teklif yaptı.
MALİYETİ ÇOK YÜKSEK
Maliyeti nedeniyle çok zor gözüken Şilili golcünün transferinde Mesut Özil'in, Arsenal'den takım arkadaşı olan 32 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
7 milyon euroluk bir maliyeti olan futbolcu cephesinin maddi anlamda kolaylık sağlaması halinde ise resmi adımların atılması bekleniyor.
38 MAÇ 7 GOL 7 ASİST
Geçen sezon 38 maçta forma giyen Sanchez, 7 gol 7 asistle takımına katkı sağladı.