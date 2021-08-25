Fenerbahçe'nin yeni hedefi Alexis Sanchez

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Inter forması giyen Alexis Sanchez'e teklif götürdü.

Alexander Sörloth'u Real Sociedad'a kaptıran Fenerbahçe'de, hala santrfor için aranan futbolcu transfer edilmedi.

Samatta'nın yetersiz oyunu nedeniyle ivedilikle golcü arayışını sürdüren sarı-lacivertliler, son olarak Inter'in golcüsü Alexis Sanchez'e teklif yaptı.

MALİYETİ ÇOK YÜKSEK

Maliyeti nedeniyle çok zor gözüken Şilili golcünün transferinde Mesut Özil'in, Arsenal'den takım arkadaşı olan 32 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

7 milyon euroluk bir maliyeti olan futbolcu cephesinin maddi anlamda kolaylık sağlaması halinde ise resmi adımların atılması bekleniyor.

38 MAÇ 7 GOL 7 ASİST

Geçen sezon 38 maçta forma giyen Sanchez, 7 gol 7 asistle takımına katkı sağladı.