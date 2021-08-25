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    Fenerbahçe'nin yeni hedefi Alexis Sanchez

    Fenerbahçe'nin yeni hedefi Alexis Sanchez

    Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Inter forması giyen Alexis Sanchez'e teklif götürdü.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2021 - 10:15
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 10:24
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    Alexander Sörloth'u Real Sociedad'a kaptıran Fenerbahçe'de, hala santrfor için aranan futbolcu transfer edilmedi.

    Samatta'nın yetersiz oyunu nedeniyle ivedilikle golcü arayışını sürdüren sarı-lacivertliler, son olarak Inter'in golcüsü Alexis Sanchez'e teklif yaptı.

    Fenerbahçe nin yeni hedefi Alexis Sanchez #1

    MALİYETİ ÇOK YÜKSEK

    Maliyeti nedeniyle çok zor gözüken Şilili golcünün transferinde Mesut Özil'in, Arsenal'den takım arkadaşı olan 32 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

    7 milyon euroluk bir maliyeti olan futbolcu cephesinin maddi anlamda kolaylık sağlaması halinde ise resmi adımların atılması bekleniyor.

    Fenerbahçe nin yeni hedefi Alexis Sanchez #2

    38 MAÇ 7 GOL 7 ASİST

    Geçen sezon 38 maçta forma giyen Sanchez, 7 gol 7 asistle takımına katkı sağladı.

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