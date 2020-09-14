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Fenerbahçe’nin yeni stoperi Tisserand İstanbul’da
Fenerbahçe'nin yeni transferi, Demokratik Kongolu futbolcu Marcel Tisserand, imza için İstanbul'da geldi.
- İHA
- 14.09.2020 - 00:25
Fenerbahçe’nin, Alman ekibi Wolfsburg’dan anlaşmaya vardığı stoper Marcel Tisserand, bu gece İstanbul’a geldi.
GEÇEN SEZON 23 MAÇA ÇIKTI
Kongolu Tisserand’ı İstanbul Havalimanı’nda sarı-lacivertli yöneticiler karşıladı. Yarın sağlık kontrolünden geçecek olan tecrübeli stoper, ardından resmi sözleşmeye imzayı atacak.
Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 23 resmi maça çıkan 27 yaşındaki stoper, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.