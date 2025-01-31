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Haber Merkezi

Ara transfer döneminde çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, 4. transferini gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'nın ardından Kızılyıldız'da top koşturan Sırp futbolcu Ognjen Mimovic'i de İstanbul'a getirdi.

20 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak, saat 12.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

BAVULUNU KARIŞTIRDI

Daha sonra ise ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi havalimanında bavulunu karıştırdı.

Genç oyuncu, daha sonra ise koşarak bavulunu aldı. Ortaya çıkan bu görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Mimovic'in, sağlık kontrolünden sonra Fenerbahçe'ye resmi imzayı atması bekleniyor.

BU SEZON 19 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Kızılyıldız formasıyla 19 maça çıkan Sırp futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.