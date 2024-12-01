Fenerbahçe'nin yerli Oosterwolde hamlesi: Yasin Özcan

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Fenerbahçe'nin sezon başından beri gündemde olan sol bek araştırmaları Jose Mourinho'nun talebiyle yön değiştirdi.

Ferdi'nin ayrılığı sonrası sol beki teslim alan Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından Portekizli hoca, sol bek değil, bu mevkide de görev yapabilen bir stoper istediğini yönetime bildirdi.

BAŞKANLAR GÖRÜŞÜYOR

Listenin başına yazılan isim de Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki savunmacısı Yasin Özcan oldu. Lacivert-beyazlıların bu sezon en çok forma giyen isimlerinden biri olan Yasin için bizzat Başkan Ali Koç devreye girdi.

YERLİ OLMASI ÖNEMLİ

Avrupa'dan da çok sayıda talibi olan Yasin için Kasımpaşa'nın kapıyı 6 milyon avrodan açtığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun da özellikle takımda görmek istediği genç savunmacı için yoğun bir pazarlık sürecinde olduğu öğrenildi.

Medina için bastıran Fenerbahçe bir de ofansif orta saha takviyesi için çalışırken, Yasin yerli olması sebebiyle savunma için en güçlü aday konumunda.

Yabancı kontenjanında bir boşluk olan sarı lacivertliler, Oosterwolde'nin de sözleşmesini dondurup iki hakkını da orta sahadan kullanma hedefinde.