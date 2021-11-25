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    Fenerbahçe'ye Arjantinli sol bek

    Savunmada 4'lü sisteme geçen Vitor Pereira, sol bek için yeni bir aday buldu. Fenerbahçe, bu pozisyon için River Plate'in yıldızı Fabrizio Angileri'yi listesine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 11:44
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 11:53
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    Fenerbahçe'ye Arjantinli sol bek

    Süper Lig'de Galatasaray galibiyetinin ardından Fenerbahçe'de moraller yüksek. Oyun sisteminde değişiklik yapan Vitor Pereira, 4'lü savunmaya geçmişti.

    Yeniden 4'lü savunmaya dönen Fenerbahçe, aradığı sol beki Arjantin’de buldu.

    Sarı-lacivertliler, River Plate'de forma giyen Fabrizio Angileri ile ilgileniyor.

    Fenerbahçe ye Arjantinli sol bek #1

    ÇOK YÖNLÜ

    2023 yılına kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki sol bek için Olympiakos ile Getafe'nin de devrede olduğu belirtildi.

    1.85 boyunda olan Angileri, orta sahanın solunda da görev alabiliyor. Oyunun her iki yönünde de etkili olan oyuncu, 4’lü sistemde ataklarda da Fenerbahçe’ye katkı sağlayacak cinsten.

    Kariyerinde Arjantin dışına çıkmayan tecrübeli ismin, mevcut piyasa değeri 4.3 milyon euro.

    Fenerbahçe ye Arjantinli sol bek #2

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