Fenerbahçe'ye Arjantinli sol bek

Savunmada 4'lü sisteme geçen Vitor Pereira, sol bek için yeni bir aday buldu. Fenerbahçe, bu pozisyon için River Plate'in yıldızı Fabrizio Angileri'yi listesine aldı.

Süper Lig'de Galatasaray galibiyetinin ardından Fenerbahçe'de moraller yüksek. Oyun sisteminde değişiklik yapan Vitor Pereira, 4'lü savunmaya geçmişti.

Yeniden 4'lü savunmaya dönen Fenerbahçe, aradığı sol beki Arjantin’de buldu.

Sarı-lacivertliler, River Plate'de forma giyen Fabrizio Angileri ile ilgileniyor.

ÇOK YÖNLÜ

2023 yılına kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki sol bek için Olympiakos ile Getafe'nin de devrede olduğu belirtildi.

1.85 boyunda olan Angileri, orta sahanın solunda da görev alabiliyor. Oyunun her iki yönünde de etkili olan oyuncu, 4’lü sistemde ataklarda da Fenerbahçe’ye katkı sağlayacak cinsten.

Kariyerinde Arjantin dışına çıkmayan tecrübeli ismin, mevcut piyasa değeri 4.3 milyon euro.