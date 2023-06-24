Fenerbahçe'ye Becao müjdesi! Ayrılıyor Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Rodrigo Becao, kulübü Udinese'yle sözleşme uzatmadı.

Fenerbahçe'nin yeni sezon stoper adaylarından Udineseli Rodrigo Becao'nun kulübüyle sözleşme yenilemeyi kabul etmediği belirtildi.

Sky Sports'un haberine göre; Becao'nun 2024'te bitecek olan sözleşmesi uzatmak istememesi üzerine kulübü Udinese oyuncunun önünü açma kararı aldı.

Fenerbahçe devreye girecek

Bir süredir Fenerbahçe'nin devrede olduğu bilinen transferde önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi.

Haberde Becao'nun ayrılık kararı sonrası Fenerbahçe'nin devreye girerek transferi birkaç gün içinde bitirebileceği vurgulandı.

27 yaşında ve 1,91 boyunda sağ ayaklı stoper olan Becao, 2019'da Bahia'dan Udinese'ye 1.6 milyon euroya imza atmıştı.

Becao bu sezon 28 maçta 2 gol 1 asist ile 2487 dakika sahada kalarak takımına katkı sağladı.