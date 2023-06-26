Fenerbahçe'ye Becao'dan güzel haber: Takım arkadaşı ayrılığı duyurdu Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Rodrigo Becao ve takım arkadaşı Marco Silvestri, oyuncu hakkında çıkan transfer haberlerini değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan Rodrigo Becao, transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı hakkındaki soruyu yanıtlayan Becao, "Bana İtalya'nın kapısını açan Udinese'ye büyük saygı duyuyorum. Onlara asla ihanet etmeyeceğim. Bugün size ayrılacağımı söylersem, yalan söylemiş olurum. Kalacağımı söylersem de yalan söylemiş olurum. Geleceği ancak Tanrı bilir." dedi.

Takım arkadaşı ayrılığı duyurdu

Becao'nun Udinese'den takım arkadaşı Marco Silvestri de yıldız oyuncunun transferi hakkında, "Becao, umarım Udinese'de kalır ama bu zor olacak. Becao'nun ayrılacağını duydum." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'nin, Rodrigo Becao için Udinese ile anlaşma aşamasında olduğu ifade edilmişti.