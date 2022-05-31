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    Fenerbahçe'ye Belotti yarışında Monza rakip oldu

    Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Andrea Belotti'ye, Serie A takımlarından Monza talip oldu.
    • 31.05.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 14:54
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    Fenerbahçe'ye Belotti yarışında Monza rakip oldu

    Flamengo'nun Gabigol'u bırakmaya yanaşmaması nedeniyle Fenerbahçe, listedeki diğer golcü adaylarına yöneldi. Sambacı'dan vazgeçilmese de alternatif isimler için girişimler hız kazandı. İlk hedef Andrea Belotti. Yıldız futbolcu Torino'yla sözleşme imzalamadı.

    İtalyan basınına göre Belotti ile Fenerbahçe arasında görüşmeler başladı.

    Rakam yazılmasa da golcü oyuncunun ilk taleplerinin sarı-lacivertlilere yüksek geldiği ama pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

    28 yaşındaki oyuncu için İtalya'nın iki devi İnter ve Milan da istekliydi. Ancak İnter'in Dybala'ya, Milan'ın ise Origi'ye öncelik vermesiyle birlikte bu iki kulüp, Belotti transferini askıya aldı. Bu durum Fenerbahçe için avantaj olsa da yeni bir rakip sahneye çıktı: Monza...

    Fenerbahçe ye Belotti yarışında Monza rakip oldu #1

    Berlusconi iddialı bir takım kurmak istiyor

    Yıllarca Milan'ın sahibi olan, İtalya'da başbakanlık da yapan Silvio Berlusconi'nin takımı Monza, Seria A'ya yükseldi.

    Milan'da olduğu gibi Monza'da da Berlusconi'nin sağ kolu olan ünlü futbol adamı Adriano Galliani, bu sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

    Berlusconi ve Galliani'nin ilk hedefinin Belotti olduğu ve yüksek bir teklifle masaya oturmaya hazırlandıkları kaydedildi. Fenerbahçe'nin kozu ise Şampiyonlar Ligi olacak. Monza, Adana Demirspor'da çok iyi bir sezon geçiren Mario Balotelli'yle de ilgileniyor.

    Fenerbahçe ye Belotti yarışında Monza rakip oldu #2


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