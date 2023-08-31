Fenerbahçe'ye büyük şok: Mergim Berisha, 14 milyon euroya Hoffenheim'da
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Augsburg'un temmuz ayı başında Fenerbahçe'den 4 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Mergim Berisha, Hoffenheim'a oldu.

14 milyon euro ödenecek

Forvet oyuncusu, yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin 14 milyon euro karşılığında gerçekleştiği ifade ediliyor. Berisha, aynı zamanda Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Attila Szalai ile yeniden buluştu.

Bundesliga temsilcisi Augsburg, Mergim Berisha'nın bonservisi için 4 milyon 500 bin euro ödedi.

Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon kiralama ücreti olarak sarı-lacivertlilere 300 bin euro ödemişti.

Fenerbahçe 5 milyon euroya almıştı

Fenerbahçe, 2021-22 sezonunda Berisha için RB Salzburg'a 5 milyon euro ödemişti.

Berisha'nın istatistikleri

Augsburg formasıyla Bundesliga'da 23 maça çıkan Mergim Berisha, 9 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.

Alman forvet Fenerbahçe'de ise toplam 32 maça çıkıp 8 gol, 3 asistlik istatistik yakalamıştı.