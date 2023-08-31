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Fenerbahçe'ye büyük şok: Mergim Berisha, 14 milyon euroya Hoffenheim'da Abone Olun

Fenerbahçe'ye büyük şok: Mergim Berisha, 14 milyon euroya Hoffenheim'da Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mergim Berisha, 2 ay önce 4 milyon euro karşılığında imza attığı Augsburg'dan 14 milyon euro bedelle Hoffenheim'a gitti.

ensonhaber.com Augsburg'un temmuz ayı başında Fenerbahçe'den 4 milyon euro karşılığında bonservisini aldığı Mergim Berisha, Hoffenheim'a transfer oldu. 14 milyon euro ödenecek Forvet oyuncusu, yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin 14 milyon euro karşılığında gerçekleştiği ifade ediliyor. Berisha, aynı zamanda Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Attila Szalai ile yeniden buluştu. Bundesliga temsilcisi Augsburg, Mergim Berisha'nın bonservisi için Fenerbahçe 4 milyon 500 bin euro ödedi. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon kiralama ücreti olarak sarı-lacivertlilere 300 bin euro ödemişti. Fenerbahçe 5 milyon euroya almıştı Fenerbahçe, 2021-22 sezonunda Berisha için RB Salzburg'a 5 milyon euro ödemişti. Berisha'nın istatistikleri Augsburg formasıyla Bundesliga'da 23 maça çıkan Mergim Berisha, 9 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi. Alman forvet Fenerbahçe'de ise toplam 32 maça çıkıp 8 gol, 3 asistlik istatistik yakalamıştı.

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