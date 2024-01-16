Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü müjdesi! Her konuda anlaşıldı

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Bonucci'nin ardından stoper bölgesine bir transfer daha yapmak isteyen Fenerbahçe, geri sayıma başladı.
Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardı.
Haberde, Atletico Madrid'e resmi 'kiralama' teklif yapan Fenerbahçe, transferi tamamlamak için İspanyol ekibinin vereceği cevabı beklediği belirtildi.
Milli futbolcunun, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Birçok talibi var
Atletico Madrid'den ayrılmayı planlayan Milli oyuncu ile Fulham, Porto ve Roma gibi takımlar da ilgileniyor.
Bu sezon 9 maça çıkabildi
Çağlar Söyüncü, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 resmi maçta süre aldı. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.
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