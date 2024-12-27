Fenerbahçe'ye geliyor mu? Cristian Medina transferinde son gelişme

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Süper Lig'de ilk devreyi topladığı 36 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler mevcut.

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündeminde yer alan Boca Juniors oyuncusu Cristian Medina'nın transferinde ikilem yaşanıyor.

ARJANTİN BASINI, FENERBAHÇE'YE YAZDI

Arjantin basınından TYC Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Cristian Medina'nın serbest kalma maddesi olan 15 milyon dolar'ı ödedi ve Medina, Boca Juniors'tan ayrıldı.

Habere göre; transferdeki ek vergileri de Fenerbahçe ödeyecek.

TRANSFERDE BÜYÜK BİLİNMEZLİK

Öte yandan Arjantin'de bu transfer hakkında birçok farklı bilgi yayılmaya başladı.

Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Cristian Medina'nın 15 milyon dolarlık serbest kalma bedeli ödendi.

Habere göre; Medina'nın yeni adresi Fenerbahçe değil, Estudiantes olacak.

Medina'nın geleceğine dair resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE, TALISCA'YI TERCİH ETTİ

Sports Digitale'nin haberine göre ise; Fenerbahçe, Cristian Medina'nın yerine Anderson Talisca'yı tercih etti.

Habere göre; Cristian Medina'nın serbest kalma bedelini ödeyen takım Fenerbahçe değil.