Fenerbahçe'ye kötü haber! Diego Simeone, Çağlar Söyüncü'nün kalmasını istiyor Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Çağlar Söyüncü hakkında Diego Simeone yeni bir karar aldı. Arjantinli çalıştırıcının, milli futbolcuyu takımda tutmak istediği öğrenildi.

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15 haftası sona eren Süper Lig'de topladığı 40 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın averajla önünde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de, devre arası transfer dönemi için çalışmalar başlamıştı.

Alexander Djiku, Rodrigo Becao ve Serdar Aziz'in sakatlanması üzerine savunma bölgesine transfer yapmak isteyen sarı-lacivertliler, milli stoper Çağlar Söyüncü'yü gündemine almıştı.

Simeone kalmasını istiyor

Yaşanan bu gelişme üzerine ise transferde yeni bir detay ortaya çıktı.

2011 yılından bu yana Atletico Madrid'i çalıştıran Arjantinli teknik adam Diego Simeone'nın, Çağlar Söyüncü'yü takımda tutmak istediği öğrenildi.

53 yaşındaki çalıştırıcının, Çağlar'ın ayrılmaması gerektiği yönünde yönetime rapor sunduğu belirtildi.

Yalnızca 74 dakika oynadı

Yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Leicester City'den ayrılan ve bedelsiz bir şekilde İspanya'nın yolunu tutarak Atletico Madrid'e imza atan Çağlar Söyüncü, yeni takımında bir türlü düzenli forma şansı bulamadı.

Yaşadığı kas sakatlıkları nedeniyle yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalan 27 yaşındaki savunma oyuncusu, kırmızı-beyazlı formayı sadece 5 maçta giydi.

Çağlar, bu maçlarda ise sahada 74 dakika kaldı.