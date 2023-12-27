Fenerbahçe'ye müjde! Elif Elmas, Leipzig'e transfer oldu Bundesliga ekibi Leipzig, Napoli forması giyen Elif Elmas'ı kadrosuna kattığın duyurdu. Makedon oyuncunun bu transferinden Fenerbahçe ise pay alacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda ikinci olarak son 16 turunda Real Madrid ile eşleşen 16 haftası geride kalan Almanya Bundesliga'da da topladığı 33 puanla 4. sırada yer alan Leipzig, devre arası transfer dönemi için kadrosunu güçlendirdi.

Marco Rose'nin çalıştırdığı Alman ekibi, Napoli'de gösterdiği performansla dikkat çeken Elif Elmas'ı renklerine bağladı.

4.5 yıllık sözleşme imzalanacak

Alman ekibinden yapılan açıklamada, Elif Elmas ile 4.5 yıllık sözleşme (2028 yılına kadar) imzalanacağı ve Makedon oyuncunun Ocak ayında takıma katılacağı belirtildi.

Leipzig'in Elif Elmas için Napoli'ye 25 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Fenerbahçe pay alacak

Öte yandan Napoli ile Fenerbahçe arasındaki anlaşmaya göre bir sarı-lacivertlilere 1 milyon 500 bin euro bonus maddesi ödenecek.

Fenerbahçe, Napoli'ye 16.2 milyon euroya satmıştı

Rabotnicki altyapısında futbola başlayan Elif Elmas, daha sonra Fenerbahçe'de forma giymişti. Sarı-lacivertli takımda 47 maça çıkan 24 yaşındaki isim, 4 gol ve 1 asistle mücadele etmişti.

Napoli, Elif Elmas için 2019-2020 sezonu başında 16 milyon 200 bin euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

İtalyan ekibinin önemli oyuncularından olan Elmas, 189 maça çıktığı Napoli'de 19 gol ve 11 asistle oynadı.