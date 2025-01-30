Fenerbahçe'ye müjde! Leipzig, PSG'den Xavi Simons'un bonservisini alıyor

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Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig, 2023 yazında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Xavi Simons'un bonservisini almaya hazırlanıyor.

LEİPZİG 50 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Sky'da yer alan habere göre, taraflar arasında transfer anlaşmasının tamamlanmak üzere olduğu kaydedildi. Leipzig, 21 yaşındaki futbolcu için 50 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu rakam bonuslarla birlikte 80 milyon euro'ya kadar çıkabilir.

Leipzig'de bu sezon 17 maçta süre bulan Simons, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

BU TRANSFER FENERBAHÇE'Yİ DE İLGİLENDİRİYOR

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'den kiraladığı Milan Skriniar'ı açıklamak için Simons'un transferini bekliyor.

Sarı-lacivertliler, PSG'nin kiralık oyuncu limit dolu olduğu için İstanbul'a getirdiği Skriniar'ı henüz açıklayamadı.

Simons'un Leipzig'e olası bonservisli transferiyle PSG'nin kiralık oyuncu limiti açılacak ve Fenerbahçe, Skriniar transferini resmiyete dökecek.