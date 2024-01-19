Fenerbahçe'ye piyango: 30 milyon euro Michy Batshuayi, İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde için Fenerbahçe’ye gelen teklifler, bonuslarla birlikte 30 milyon euroyu buldu. Son kararı yönetim ve İsmail Kartal verecek.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirirken elindeki mevcut oyunculara da teklif yağıyor.

Gelen bilgilere göre Michy Batshuayi, İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde gelen teklifler, Fenerbahçe yönetiminin masasında duruyor.

Yaklaşık 30 milyon euro

3 futbolcu için yapılan tekliflerin toplamı, bonuslarla birlikte 30 milyon euroyu bulmuş durumda.

İsmail Yüksek için Lyon geçtiğimiz günlerde 8+4 milyon euroluk teklif sunmuştu. Fransız ekibi daha sonra, bu teklifi 12 milyon euro ve bonuslar şeklinde revize etmişti.

Batshuayi için 6+2 milyon euroluk teklif gelirken, bu sezon ciddi çıkış yakalayan Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde için de bonuslarla birlikte toplam 10 milyon euroluk teklif gelmiş durumda.

Değerlendirmeye alındı

Fenerbahçe yönetimi, gelen bu tekliflerin tamamını teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte değerlendirmeye almış durumda.

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertliler ara transferde istediği 1-2 takviyeyi yapması durumunda Batshuayi-İsmail- Oosterwolde üçlüsüne gelen tekliflerin tamamına ya da bir kısmına olumlu cevap verebileceği ifade edildi.