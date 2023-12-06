Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Ryan Kent için gelen tekliflerin rakamı ortaya çıktı Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Ryan Kent'e Premier Lig'den talip çıktı. İngiliz ekipleri, 27 yaşındaki futbolcu için 7 milyon euroluk teklife hazırlanıyor.

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Yapılan transferlerin çoğundan verim alan Fenerbahçe'de Ryan Kent, performasnıyla beklentilerin altında kaldı. İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen ve formasından uzak kalan İngiliz yıldız ocak ayında veda etmeye çok yakın.

Bedelsiz geldi

Sarı-lacivertliler Ryan Kent'i, Glasgow Rangers kulübünden bedelsiz transfer etmişti.

7 milyon euro

İngiliz basını, Kent için flaş transfer iddiası ortaya attı.

Teamtalk'ta yer alan habere göre, Premier Lig ekiplerinden Leeds United ve Bournemouth Kent'i kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekiplerinin, 27 yaşındaki yıldız futbolcu için 7 milyon euro ödemeye hazır oldukları aktarıldı.

"Harika transfer"

Kent transferi için İngiliz basını, "Etki yaratabilecek hücum oyuncusu harika bir transfer olabilir." ifadelerini kullandı.

Sezon performansı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan İngiliz futbolcu, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

8 milyon euro piyasa değeri olan Ryan Kent'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yıldız oyuncu, kariyerinde Liverpool, Coventy, Barnsley, Freiburg, Bristol City ve Rangers formaları giydi.