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    Fenerbahçe'ye üçüncü Güney Koreli

    Fenerbahçe, Kim Min Jae'yi yetiştiren kulüp olan Jeonbuk Hyundai Motors takımından 2006 doğumlu kaleci Paris Young Lee'yi transfer etti.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 18:22
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    Fenerbahçe'ye üçüncü Güney Koreli

    Fenerbahçe, Güney Koreli oyuncu transferine devam ediyor.

    Kim Min Jae transferinden sonra Jeonbuk Hyundai Motors U18 forma giyen 2003 doğumlu Jo Jin-ho'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, şimdi de genç kaleciyi transfer etti.

    Antrenmanlara çıkmaya başladı

    Fenerbahçe, Kim Min Jae'yi yetiştiren, Jeonbuk Hyundai Motors takımından 2006 doğumlu Güney Koreli kaleci Paris Young Lee'yi renklerine bağladı.

    Genç kaleci U19 takımıyla antrenamlara çıkmaya başladı.

    Kim Min Jae'nin takımından geldi

    Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin de top koşturduğu Jeonbuk Hyundai takımından daha önce Jo Jin-ho'yu transfer etmiş altyapıda oynatmaya başlatmıştı.

    Sarı-Lacivertliler aynı takımdan genç kaleciyi de kadrosuna kattı ve izinlerin çıkması durumunda altyapıda şansı vermeye başlayacak.

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    Min Jae'ye soruldu

    Fenerbahçe scoutlarının keşfettiği Paris Young Lee için Kim Min Jae ile de görüşüldüğü ve fikir alındığı kaydedildi.

    Kanarya, geçen sezon başında Kim Min Jae'yi Çin ekibi BJ Guoan takımından 5 milyon 250 bin Euro'ya transfer etmişti.

    26 yaşındaki savunmacı muhteşem geçirdiği 1 sezonun ardından 18 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin ödenmesinin ardından Napoli'ye satıldı.

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    Paris Young Lee kimdir?

    Jeonbuk Hyundai Motors takımında kaleci olarak görev yapan 2006 doğumlu Güney Koreli kaleci 22 Mayıs 2006 tarihinde Güney Kore'de dünyaya geldi.

    S. Bluewi altyapı takımlarında yetişen genç kaleci daha sonra Jeonbuk H. U18 takımına transfer oldu.

    Gösterdiği başarılı performans sonrası Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

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