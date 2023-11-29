Fenerbahçe'ye yeni kanat adayı: Quincy Anton Promes Ocak ayı için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündeme Spartak Moskova'da forma giyen Hollandalı kanat Quincy Anton Promes geldi.

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Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmaktan başka çaresi olmayan Fenerbahçe, kanat transferi için de kolları sıvadı.

Joshua King'in sık sık sakatlanması ve Ryan Kent'in de bekleneni verememesi üzerine harekete geçen yönetim, bu sezon 19 maçta 7 gol 8 asistlik katkı veren Quincy Anton Promes'in peşinde.

Hızlı ve teknik

Spartak Moskova forması giyen 31 yaşındaki oyuncu, hızı ve tekniğiyle dikkat çekiyor.

10 milyon euro beklentisi

Fenerbahçe'nin bu transfer için kesenin ağzını açması gerekecek. Piyasa değeri 6 milyon euro olan oyuncu için Rus kulübünün 10 milyon euro civarında bir rakam isteyeceği belirtiliyor.