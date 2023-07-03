Fenerbahçe'ye Zaha müjdesi! Beklediği teklif gelmedi Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan Wilfred Zaha, Avrupa'dan beklediği teklifi alamadı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de listenin üst sıralarında yer alan Wilfred Zaha'da yeni bir gelişme yaşandı.

beIN Sports'un haberine göre; Zaha, Premier Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir takımda forma giymek istiyor ancak böyle bir teklif almadı. Ayrıca Fildişili yıldıza Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr resmi teklif yaptı ancak Zaha, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

Fenerbahçe'yi düşünüyor

Haberde ayrıca, Zaha'nın Crystal Palace'ta da kalma ihtimali olduğu ancak oyuncunun Fenerbahçe'nin teklifini düşündüğü belirtildi.

Wilfred Zaha, geçtiğimiz sezon Crystal Palace ile çıktığı 28 maçta 7 gol 3 asist kaydetmişti.