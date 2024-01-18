Fenerbahçe'yi üzen haber! Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü için yüksek kiralama ücreti istiyor Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den kadrosuna katmak istediği milli stoper Çağlar Söyüncü'nün transferindeki son durumun detayları ortaya çıktı. Çağlar'ı kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilerin kasasından yarım sezon için 4 milyon euro çıkacağı öğrenildi.

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Tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde başarılı bir sezon geçiren ve 3 kulvarda da yoluna devam eden Fenerbahçe'de gündem stoper transferi.

Devre arası transfer döneminin hareketli takımlarından olan sarı-lacivertliler, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'in ardından kadrosunu güçlendirmeye devam etmek istiyor.

Bu doğrultuda savunma bölgesi için Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlamak isteyen Fenerbahçe'ye Atletico Madrid cephesinden kötü bir haber geldi.

Çağlar, Fenerbahçe'yi istiyor

Haber Global'in haberine göre; İspanyol kulübüyle iki kez konuşan Çağlar Söyüncü, ısrarla Fenerbahçe'de oynamak istediğini söyledi.

Çağlar Söyüncü, kulübünden yıllık 3 milyon euro kazanırken Fenerbahçe de yarım sezon için Çağlar'la 1.5 milyon euroya anlaşmak üzere.

Atletico Madrid, yüksek bir ücret talep ediyor

Atletico Madrid ise Fenerbahçe'den çok yüksek bir kiralama bedeli istiyor. İspanyol kulübünün isteğiyle 5 aylık süreçteki maliyet 4 milyon euronun üzerine çıkıyor.

Bir görüşme daha olacak

Porto, Çağlar için kiralama ücreti teklifini 2 milyon eurodan 2.5 milyon euroya kadar çıkarırken, Fulham da kiralama ücretinin yanı sıra sezon sonu satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, İspanyol kulübüyle İstanbul'a dönmeden önce bir görüşme daha yapacak.

9 maçta forma giydi

Çağlar Söyüncü, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 resmi maçta süre aldı. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.