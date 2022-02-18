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    Fenerbahçe'yi yıkan Olayinka'nın yolu Türkiye'den de geçti

    Fenerbahçe'yi yıkan Olayinka'nın yolu Türkiye'den de geçti

    Fenerbahçe'yi İstanbul'da 3-2 mağlup ederek Avrupa'da 24 Şubat'taki rövanş öncesi avantaj yakalayan Slavia Prag'ın yıldızlarından Peter Olayinka, yıllar önce Ege takımlarında da antrenmanlara çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 14:23
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    UEFA Konferans Ligi Play-Off maçında dün Fenerbahçe'yi İstanbul'da 3-2 mağlup eden Çek temsilcisi Slavia Prag, 24 Şubat'taki rövanş öncesi avantaj yakaladı.

    Çek temsilcisinde maça ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalan 26 yaşında 1.88 boyundaki Nijeryalı forvet Peter Olayinka oynadığı futbolla alkış aldı.

    Olayinka, 2013 yazında uzun süre 1'inci Lig ekibi Denizlispor , 2014'te ise o dönem Süper Lig 'de yer alan Akhisarspor'la antrenmanlara çıktı.

    Fenerbahçe yi yıkan Olayinka nın yolu Türkiye den de geçti #1

    OYUNCU YETERSİZ BULUNDU

    İki takımda da denenip hazırlık maçlarında da forma giyen Olayinka'nın Türkiye'ye transferi yetersiz bulunması ve maliyeti nedeniyle gerçekleşmedi.

    Fenerbahçe yi yıkan Olayinka nın yolu Türkiye den de geçti #2

    SLAVIA PRAG'DA YILDIZLAŞTI

    Avrupa'da birçok ülkeyi gezdikten sonra 4 sezondur Slavia Prag'ta yıldızlaşan, Nijerya Milli Takımı'nda da forma giymeye başlayan futbolcu, takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Inter ve Borussia Dortmund, UEFA Avrupa Ligi'nde ise çeyrek finalde Chelsea ve Arsenal gibi devlere karşı oynadı.

    Fenerbahçe yi yıkan Olayinka nın yolu Türkiye den de geçti #3


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