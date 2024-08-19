Ferdi Kadıoğlu, Brighton için Fenerbahçe'yi bekliyor Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile anlaşmaya vardı. Ancak kulüpler arasındaki pazarlıklar devam ediyor.

Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun transferinde önemli bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile yaptığı görüşmelerde İngiliz ekibiyle tüm şartlarda anlaşmaya vardı.

Oyuncunun, Brighton'a transfer olmak istediğini Fenerbahçe yönetimine de ilettiği bildirildi.

KULÜPLER ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Fakat, Fenerbahçe ile Brighton arasında henüz resmi bir anlaşma sağlanmış değil. Brighton'ın 35 milyon euro artı bonuslar şeklindeki teklifine karşın Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için net 40 milyon euro ve sonraki satıştan pay talep ediyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor. Ferdi Kadıoğlu, 2018'den bu yana Fenerbahçe forması giyiyor ve kulüple olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Sarı-lacivertli formayla çıktığı 203 maçta 18 gol atan ve 22 asist yapan Ferdi, özellikle son yıllarda performansıyla dikkat çekiyor.