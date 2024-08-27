Ferdi Kadıoğlu, Brighton taraftarını selamladı Fenerbahçe'den ayrılan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın Crawley Town ile oynayacağı İngiltere Lig Kupası maçı öncesi The Amex'te tribünleri selamladı.

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Haber Merkezi

İngiltere Lig Kupası 2. Tur mücadelesinde Fabian Hürzeler yönetimindeki Premier Lig ekibi Brighton ile Scott Lindsey'in çalıştırdığı 1. Lig takımı Crawley Town karşı karşıya gelecek.

Brighton'ın ev sahipliğinde The Amex'te oynanacak müsabaka öncesinde ise Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Mavi-beyazlıların, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı milli futbolcu, karşılaşma öncesinde sahaya inerek tribünleri selamladı.

Brighton taraftarları, 24 yaşındaki futbolcuyu alkışlarla karşılayarak destekte bulundu. Ortaya çıkan bu görüntüler kısa süre içerisinde ise sosyal medyada gündem oldu.

NELER OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolü için İngiltere'ye giden Ferdi Kadıoğlu'nun transfer görüşmeleri ile ilgili sarı-lacivertli kulüpten açıklama yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Milli futbolcunun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor.

TADIC'İN TAKIM ELBİSESİNİ GİYDİ

Öte yandan savunma oyuncusunun giydiği takım elbise de çok konuşuldu.

Sarı-lacivertlilerin yıldızı Dusan Tadic'in krem renkli kıyafetini Ferdi'ye verdiği bilinirken, başarılı ismin takım elbiseyle sahaya inmesi Fenerbahçeli futbolseverlerin ilgisini çekti.