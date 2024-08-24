Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a imzayı attı Fenerbahçe ve Brighton, Ferdi Kadıoğlu transferi için anlaşmaya vardı. Milli futbolcu da Brighton'a 5+1 yıllık imzayı attı.

Haber Merkezi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir." denildi.

İNGİLTERE'YE GİTTİ!

Oyuncu ile daha önce el sıkışan Brighton, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

Milli oyuncu, sağlık kontrollerinden geçti ve İngiliz ekibiyle 5+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Ferdi, Brighton'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanacak.

Öte yandan transferin de resmi olarak açıklanması bekleniyor.

BONSERVİSİNİ KATLADI

Sarı-lacivertli kulüp, genç futbolcuyu 2018-2019 sezonunda Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euroya kadrosuna katmıştı. 24 yaşındaki sol bekin gittiği rakam ise 28'e katladı: 40 milyon euro…

İki ay süren görüşmelerin ardından iki kulüp arasındaki anlaşmalar tamamen olumlu sonuçlandı. Ferdi bu bonservis bedeliyle Türk futbol tarihinin rekorunu kırdı.