Ferdi Kadıoğlu giderse Patrick Dorgu alınabilir

Haber Merkezi
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun olası ayrılığına karşılık olarak sol bek arayışlarını hızlandırmış durumda.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, sarı-lacivertliler Lecce'nin genç sol beki Patrick Dorgu için resmi bir teklif yaptı.
15 MİLYON EURO ÖNERİLECEK
Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki Danimarkalı futbolcu için bonuslarla birlikte toplamda 15 milyon euro önerdiği bildirildi. Dorgu'nun kontratı Lecce ile 2027 yılında sona erecek.
Ferdi Kadıoğlu'nun transferinin gerçekleşmesi halinde, Patrick Dorgu için girişimlerin daha da hızlanacağı ifade ediliyor.
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