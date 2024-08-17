Ferdi Kadıoğlu giderse Patrick Dorgu alınabilir Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’nun yerine Lecce’nin genç sol beki Patrick Dorgu için 15 milyon euroluk teklif sundu.

Haber Merkezi

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun olası ayrılığına karşılık olarak sol bek arayışlarını hızlandırmış durumda.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, sarı-lacivertliler Lecce'nin genç sol beki Patrick Dorgu için resmi bir teklif yaptı.

15 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki Danimarkalı futbolcu için bonuslarla birlikte toplamda 15 milyon euro önerdiği bildirildi. Dorgu'nun kontratı Lecce ile 2027 yılında sona erecek.

Ferdi Kadıoğlu'nun transferinin gerçekleşmesi halinde, Patrick Dorgu için girişimlerin daha da hızlanacağı ifade ediliyor.