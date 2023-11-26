Ferdi Kadıoğlu için Inter teklifini yaptı İtalyan devi Inter, Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu için kesenin ağzını açtı. Çizme medyası, Inter'in 24 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe'ye 17 milyon euro önereceğini yazdı.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın devlerini peşine takmaya devam ediyor. Napoli, Milan, Arsenal, Borussia Dortmund ve Bayern Münih'in ardından Inter de 24 yaşındaki sol beki transfer listesine adı.

İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre ise; Milano ekibi, Ferdi Kadıoğlu için kesenin ağzını açacak.

17 milyon euroyu gözden çıkardılar

Çizme basını dün, Inter'in milli yıldız için 17 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı.

Inter'in Ferdi Kadıoğlu'nu devre arasına kadar takip edeceği ve ocak ayında da 17 milyon euroluk bonservis teklifiyle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı bilgisi paylaşıldı.

Fenerbahçe 25 milyon euro istiyor

Fenerbahçe ise; Ferdi Kadıoğlu için 25 milyon euro bonservis bedeli belirlemiş durumda. Bu fiyatın altında gelecek olan teklifler kabul edilmeyecek.

Ferdi için Avrupa'nın önemli kulüplerinin büyük bir yarışa girmesi bekleniyor.

Ferdi Kadıoğlu'nun da öncelikli hedefinin, Fenerbahçe'de bir şampiyonluk yaşamak olduğu öğrenildi.

Sözleşmesi 2026'da bitiyor

Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 2018 yılında 1.4 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, güncel piyasa değerini 17 milyon euroya kadar yükseltti. Sarı-lacivertli ekipte 166 karşılaşmada 15 gol, 20 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki oyuncu, Türk Milli Takımı'nda da 15 maçta 1 gol kaydetti.

Başarılı futbolcunun Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.