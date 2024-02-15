Ferdi Kadıoğlu için veda zamanı! Ali Koç bizzat duyurdu... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

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ensonhaber.com

Avrupa'nın 5 büyük liginden talipleri olan Ferdi Kadıoğlu için ayrılık çanları çalıyor.

6 senedir sarı-lacivertli formayı başarıyla giyen milli futbolcu için ayrılık açıklaması ise başkan Ali Koç'tan geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu'nun sarı lacivertli takımdan ayrılacağının sinyallerini verdi.

"Yeni bir hikayeye yelken açacak"

Halk TV'ye konuşan Ali Koç, "Ferdi benim ilk yurt dışı transferimdir. On numara pozisyonu için almıştık. O kadar güzel gelişti ki... Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Ferdi, 24 yaşında. Her maç üstüne koyarak gidiyor. Benim tahminim ve düşüncem, sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde." ifadelerini kullandı.

Bu sezonki performansı

Ferdi'nin sarı lacivertli takımlan olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Bu sezon 33 maça çıkan 24 yaşındaki sol bek, takımına 2 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.