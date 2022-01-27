Ferdi Kadıoğlu ile Berke Özer için yeni sözleşme kararı

Ferdi Kadıoğlu ile Berke Özer için yeni sözleşme kararı

Fenerbahçe, iki genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmelerini yenilemek için oyuncularla anlaştı.

Süper Lig'de 23 hafta geride kalırken 3 büyüklerin kötü gidişatı devam ediyor. Onlardan biri de Fenerbahçe...

Lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, devre arasında henüz transfer yapmış değil.

Elindeki oyuncuları da kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, bazı oyuncularla sözleşme yenilemek istiyor.

Sarı-Lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer’in sözleşmeleri sezon sonunda bitecek.

ANLAŞMA TAMAM

İki oyuncu da şu anda yeni sezondan itibaren geçerli olacak şekilde başka bir kulübe imza atabilir. Ancak yönetim, kontratlarını uzatmak için yaptığı görüşmelerde hem Ferdi hem de Berke ile anlaşmaya vardı.

Taraflar arasında kalan ufak pürüzlerin de kısa sürede giderileceği öğrenildi.

Fenerbahçe ’nin yakında her iki yıldızla da 4 senelik yeni sözleşme imzalandığını açıklaması bekleniyor.