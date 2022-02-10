Ferdi Kadıoğlu, yeni sözleşmeye yanaşmıyor

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun akıbeti belli oluyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ferdi Kadıoğlu, yönetimin tüm hamlelerine rağmen Fenerbahçe ile yeni kontrat yapmaya yanaşmıyor.

Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi, sezon sonunda sona eriyor. Genç oyuncu, Fenerbahçe ile yeni sözleşmeye pek de sıcak bakmıyor.

Hatırlanacağı üzere Ferdi Kadıoğlu için geçtiğimiz günlerde Nottingham Forest devreye girmiş, oyuncunun menajeri apar topar İngiltere'ye görüşmeye gitmişti.

MENAJERİ İNGİLTERE'YE GİTMİŞTİ

Akşam'ın haberine göre; Önceliği taliplerine veren Ferdi Kadıoğlu, menajerine konuyla ilgili tam yetki verdi.

Milli takımımızı seçen ve gelecek sezon yerli statüsünde oynayacak olan Ferdi Kadıoğlu'ndaki belirsizlik Fenerbahçeli taraftarları da endişelendiriyor.

88 MAÇTA 9 GOL

22 yaşındaki futbolcu, ligde son oynanan Başakşehir yenilgisi sonrası, "Ne söyleyebilirim ki, hayal kırıklığı yaşıyorum. Kazanamamak bizler açısından kötü bir durum. Kolay bir gol yedik. Saha içinde takım olarak her şeyi verdik ama bu yeterli olmadı." diyerek sarı-lacivertlilerde yaşanan sportif başarısızlıklardan duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.

Fenerbahçe, Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde yer alıyor.

Sarı-lacivertli formayla 88 maça çıkan Ferdi, 9 gol attı, 11 asistlik katkı sağladı. Transfermarkt verilerine göre Ferdi Kadıoğlu'nun değeri 8 milyon euro.