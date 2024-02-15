Ferdi Kadıoğlu'na Arsenal'den yakın takip! Adım adım izlettirilecek Arsenal scout ekibi, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu 3 hafta boyunca izleyecek.

ensonhaber.com

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sezon sonunda ayrılacağını duyurduğu Ferdi Kadıoğlu'nun en az 25 milyon euro bonservis getirmesi planlanıyor.

A Milli Takımımızda da forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun Napoli, Bayern Münih ve Arsenal gibi takımların scoutları (gözlemci) tarafından izlendiği bilinen bir gerçek.

Arsenal adım adım izlettirecek

Ensonhaber.com'un ulaştığı bilgiye göre; Premier Lig devi Arsenal, başarılı futbolcuyu 3 hafta boyunca adım adım izletecek.

Sağ bek ve sol bek rotasyonundan memnun olmayan teknik direktör Mikel Arteta'nın da özellikle istediği Ferdi Kadıoğlu için detaylı bir rapor hazırlattığı öğrenildi.

"Şampiyon olduktan sonra konuşuruz"

Sarı-lacivertli futbolcunun ise hem menajerine hem de Fenerbahçe'ye "Sezon sonu şampiyon olduktan sonra tekliflere bakarız. Şu an için transferle ilgilenmiyorum." dediği belirtildi.

Ferdi konusunda eli rahat olan sarı-lacivertliler, bu nedenle yüksek bonservis geliri bekliyor.

Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezonki performansı

Ferdi'nin sarı lacivertli takımlan olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Bu sezon 33 maça çıkan 24 yaşındaki sol bek, takımına 2 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.