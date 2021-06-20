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    Ferdi Kadıoğlu'na Hollanda'dan 3 takım talip oldu

    Ferdi Kadıoğlu'na Hollanda'dan 3 takım talip oldu

    AZ Alkmaar, Feyenoord ve Vitesse, 21 yaşındaki kanat oyuncusunu istiyor. Ferdi Kadıoğlu ise daha fazla şans bulacağı takıma gitmek isterken, yönetim de gelir açısından satışa sıcak bakıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2021 - 12:11
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 12:12
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    Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü ilk 11'in değişmez isimleri arasına giremeyen Ferdi Kadıoğlu için sarı-lacivertlilerin eline fırsat geçti.

    HOLLANDA'DAN 3 TAKIM İSTİYOR

    Temmuz 2018'de 1.4 milyon euroya Nijmergen'den transfer edilen 21 yaşındaki oyuncuya Hollanda'dan 3 talip olduğu öğrenildi.

    Vitesse, AZ Alkmaar ve Feyenoord'un istediği Kadıoğlu'ndan para kazanmayı hedefleyen sarı-lacivertliler yeni gelecek teknik adamın raporuna göre futbolcunun gitmesine izin verecek.

    Ferdi Kadıoğlu na Hollanda dan 3 takım talip oldu #1

    MİLLİ TAKIM TERCİHİ YAPMADI

    Sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşmesi kalan Ferdi daha fazla şans bulup, kendisini göstereceği bir ekibe transfer olmaya sıcak bakıyor. Bilindiği üzere Ferdi, Hollanda ve Türkiye arasında milli takım tercihini de henüz yapmadı.

    21 yaşındaki kanat oyuncusu şu anda Hollanda'nın U21 takımında forma giyiyor.

    Ferdi Kadıoğlu na Hollanda dan 3 takım talip oldu #2

    Ferdi Kadıoğlu na Hollanda dan 3 takım talip oldu #3

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