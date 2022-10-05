Ferdi Kadıoğlu'na Napoli talip oldu

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'na Napoli'den yoğun bir ilgi var. Sarı-lacivertliler kapıyı 25 milyon eurodan açtı.

Fenerbahçe'de özellikle son 2 sezondur performansıyla taraftarı memnun eden Ferdi Kadıoğlu, derbide kendisini izlemeye gelen scoutlardan da tam not aldı.

Milli futbolcuya Napoli'nin resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtilirken, Fenerbahçe yönetiminin 25 milyon eurodan kapıyı açması bekleniyor.

Elif Elmas ve Kim Min-Jae'den çok memnun kalan İtalyanların, Ferdi Kadıoğlu için de iyi bir bütçe ayırdığı gelen haberler arasında.

Her mevkiye uyum sağlıyor

Sol bek, sağ bek, sağ açık, sol açık ve orta saha gibi mevkilerde oynayan 22 yaşındaki yıldız futbolcunun İsviçre çakısı gibi olması Napoli'nin ilgisini çekiyor.

Resmi teklifin devre arasında yapılması beklenirken Jorge Jesus ve Ali Koç yönetiminin, istenilen rakamların bulunması halinde Ferdi'nin ayrılığına izin vereceği öğrenildi.

Bu sezon 12 maçta forma giyen Ferdi, başarılı performansına rağmen takımına sadece 1 asistlik katkı sağladı.