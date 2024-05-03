Ferdi Kadıoğlu'nun yerine yeni aday: David Jurasek Fenerbahçe, sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözü ile baktığı Ferdi Kadıoğlu'nun alternatiflerini bakmaya başladı. Sarı-lacivertli ekip sol bek için birçok seçeneği masaya yatırmış olsa da Çek yıldız David Jurasek öne çıkan aday oldu. İşte detaylar....

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Ferdi Kadıoğlu'nun satılma ihtimali nedeniyle savunmanın solu için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, yeni bir isim gündeme geldi.

Milli futbolcunun yerini doldurması planlanan yıldız oyuncu için maliyet araştırması yapıldığı öne sürüldü.

İlk girişim: Levent Mercan

Fenerbahçe, son yıllarda her yaz transfer döneminde takımın önemli bir ismini, oldukça iyi rakamlara satarak gelir elde etti.

Bu transfer döneminde ayrılık ihtimali en yüksek isim olarak Ferdi Kadıoğlu ön plana çıkıyor.

Başkan Ali Koç da verdiği bir demeçte, "Benim tahminim, sezon sonunda Ferdi yeni bir hikayeye yelken açacak." sözleriyle bunu doğrulamıştı.

Sportif direktör Mario Branco, sol bek için ilk girişimini Karagümrüklü Levent Mercan'la yapmıştı.

Yeni aday: Jurasek

Levent Mercan ismi öne çıkmış olsa da Fenerbahçe, opsiyonlarını hazırlamış durumda. Fenerbahçe'nin gündemine bu bölge için giren son isim David Jurasek oldu.

Çek futbolcu, kariyerinde başarı basamaklarını hızla tırmandı. 2021- 22 sezonunun devre arasında Mleda Boleslav'dan Slavia Prag'a transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, o sezon adı UEFA listesinde yer almadığı için Konferans Ligi'ndeki Fenerbahçe eşleşmesinde oynamamıştı.

Sezon başında sakalandı

Slavia'da 55 maçta 3 gol, 15 asistlik performansıyla parlayan Jurasek, bu sezonun başında 14 milyon euroya Benfica'ya imza attı.

Grimaldo'nun yerini doldurması için transfer edilen başarılı oyuncu, yeni takımında yaşadığı sakatlık sonrası formasını kaybetti.

Hücumdaki performansı etkili

Çek savunmacı ocak ayında Hoffenheim'a kiralandı. Hücum yönü çok güçlü olan, isabetli ortalarıyla dikkan çeken David Jurasek, sol kanadın tamamında oynayabiliyor.

Benfica'da teknik direktör Schmidt'in sistemine uyum sağlayamayan 23 yaşındaki sol bek, Hoffenheim'da 3-5-2'nin sol kenarında görev yapıyor. Alman ekibinin 12 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunsa da bunu kullanmayacağı öğrenildi.

İlk hedef kiralamak

Maliyet araştırması yapan sarı-lacivertlilerin de ilk planının Jurasek'i satın alma opsiyonuyla kiralamak olduğu kaydedildi.