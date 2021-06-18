Ferhat Kaplan Adana Demirspor'da

Süper Lig'in yeni takımı Antalyaspor ile yollarını ayıran Ferhat Kaplan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Adana Demirspor ilk transferini açıkladı.

Süper Lig 'in yeni takımı, Antalyaspor ile yollarını ayıran Ferhat Kaplan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

“HER İKİ TARAF İÇİN DE HAYIRLI OLMASINI DİLERİZ”

Adana ekibinden yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüz daha önce Gençlerbirliği ve Antalyaspor formalarını giymiş tecrübeli kaleci Ferhat Kaplan ile iki yıllık sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz. ” ifadeleri kullanıldı.

Kaplan, Antalyaspor'la Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 8 karşılaşmada mücadele etti.