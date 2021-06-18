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    Ferhat Kaplan Adana Demirspor'da

    Süper Lig'in yeni takımı Antalyaspor ile yollarını ayıran Ferhat Kaplan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2021 - 15:50
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    Ferhat Kaplan Adana Demirspor'da

    Süper Lig’in yeni ekiplerinden Adana Demirspor ilk transferini açıkladı.

    Süper Lig 'in yeni takımı, Antalyaspor ile yollarını ayıran Ferhat Kaplan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    “HER İKİ TARAF İÇİN DE HAYIRLI OLMASINI DİLERİZ”

    Adana ekibinden yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüz daha önce Gençlerbirliği ve Antalyaspor formalarını giymiş tecrübeli kaleci Ferhat Kaplan ile iki yıllık sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz. ” ifadeleri kullanıldı.

    Ferhat Kaplan Adana Demirspor da #1

    Kaplan, Antalyaspor'la Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 8 karşılaşmada mücadele etti.

    Ferhat Kaplan Adana Demirspor da #2

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