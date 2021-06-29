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Fernandinho 1 yıl daha City'de
Manchester City, Fernandinho'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı.
- Haber Merkezi
- 29.06.2021 - 15:01
- Güncelleme : 29.06.2021 - 15:50
Manchester City, 36 yaşındaki Fernandinho'nun sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.
Manchester ekibinde 8 sezon geçiren tecrübeli orta saha 4 Premier Lig, 6 İngiliz Kupası ve FA Cup kazandı.
Brezilyalı oyuncu, Manchester City formasıyla 350 karşılaşmada boy gösterirken, 24 gol ve 30 asistlik performans sergiledi.
40 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ
Fernandinho, 2013-14 sezonunda 40 milyon euro bonservis bedeliyle Shakhtar Donetsk'ten İngiliz ekibine katılmıştı.