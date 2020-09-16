Fernandinho: Bu sezon Manchester City'de kalacağım

Adı Galatasaray ile anılan Brezilyalı futbolcu Fernandinho, kariyerine İngiliz ekibinde devam edeceğini söyledi.

Manchester City'nin 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernandinho, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"SÖZLEŞMEM BİTTİKTEN SONRA KONUŞACAĞIZ"

Ocak 2020'de Manchester City ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Fernandinho, transfrer haberleriyle ilgili olarak, "20 yaşında Ukrayna'dan ayrıldım. 15 sene oldu ve yeterince uzun bir zaman. Yıllar ilerledi ve futbola devam etmek de her sezon zorlaşıyor, çünkü vücudum da değişime uğruyor. Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmem var. Bu sözleşmeye sonuna kadar bağlıyım. Bittikten sonra Manchester City ile oturup konuşacağız ve neler olacağını göreceğiz." dedi.

"BİR GÜN BREZİLYA'YA DÖNECEĞİM"

Ülkesine ve yetiştiği kulüp olan Atletico Paranaense'ye geri dönmek isteyip istemediğine dair gelen soruya Fernandinho, "Açıkçası, Brezilya'ya geri dönmek bir ihtimal. Ara ara bunu kuvvetli biçimde düşünüyorum. Böyle bir transferi sadece finansal açıdan ele almam. Çocuklarım büyüyorlar ve başka bir kültürdeler. Kendi kültürlerini öğrenmeleri gerekiyor. Şüphe yok ki, doğru zamanda böyle bir transferin gerçekleşeceğine inanıyorum." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.