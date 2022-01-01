Fernando Muslera 3. kez baba oluyor

Fernando Muslera 3. kez baba oluyor

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Callegro'dan üçüncü bebek heyecanı yaşadıklarını duyurdu.

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Callegro'dan sevenlerine üçüncü bebek müjdesi geldi.

"ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUMUZA KAVUŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

35 yaşındaki futbolcu üçüncü kez baba olacağını sosyal medyadan açıkladı. Muslera ve eşi, bebeklerinin ultrason görüntüsünü yayınladı.

Kailash ve Tiziana adında iki çocuğu olan çift, "Üçüncü çocuğumuza kavuşmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.



