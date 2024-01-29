Fernando Muslera, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor

Tam 13 sezondur başarıyla kaleyi koruyan; 6 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 5 TFF Süper Kupa kazanan Fernando Muslera, takımdan ayrılmayı ciddi ciddi düşünüyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Muslera, ülkesine dönmeyi de seçenekleri arasına koymuştu.
Henüz resmi teklif yapılmadı
Galatasaray yönetimi, Uruguaylı eldivenle devam etmek istese de henüz resmi bir teklif yapmadı.
37 yaşındaki 1 numaranın, bu duruma bozulduğu ve hayal kırıklığı yaşadığı ortaya çıktı.
Bu zamana kadar tüm kariyerini Galatasaray'a göre planlayan Muslera, sözleşmesinin uzatılmaması üzerine ayrılmayı düşünmeye başladı.
Başarılı eldivenin, kariyeriyle alakalı kararı kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.
O yoksa galibiyet zor
13 senedir Muslera'nın kalesini koruduğu sarı-kırmızılılar, bu sezon ligin en az gol yiyen (13) takımı konumunda.
Muslera'nın Galatasaray kariyerinde sakatlık ya da cezası nedeniyle oynamadığı 64 maçta 28 galibiyet- 14 beraberlik-22 yenilgi karnesi oluştu.
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