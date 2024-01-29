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Fernando Muslera, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor

Fernando Muslera, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor 13 sezondur Galatasaray forması giyen 37 yaşındaki Fernando Muslera, bitecek olan sözleşmesi için şu ana kadar uzatma teklifi gelmeyince ayrılık ihtimalini gündemine aldı.