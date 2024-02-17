Fernando Muslera sözleşme uzatacak mı? Yeni gelişmeler var... Galatasaray'da Fernando Muslera'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Muslera, Galatasaray'ın indirimli yeni sözleşme teklifini öteleyerek sezon sonunu işaret etti.

ensonhaber.com

12.5 yıldır Galatasaray'da forma giyen efsane kaleci Fernando Muslera, bu sezonki yükselen performansına rağmen takımdan gidebilir.

Bir süredir yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle inişli çıkışlı bir grafik çizen Uruguaylı eldiven, Sparta Prag maçındaki performansıyla taraftarı mest etmişti.

Ailesiyle görüşüp, kararını sezon sonunda verecek

Bu maç sonrasında harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, Muslera ile görüşerek maaşında indirime gitmesi halinde sözleşme uzatmaya hazır olduklarını ifade etti.

Futbola başladığı takım olan Montevideo Wanderers'a gitme ihtimali de bulunan Uruguaylı eldivenin son kararını sezon sonunda ailesiyle birlikte vereceğini söylediği de gelen haberler arasında.

Başarıyla dolu bir kariyer

Galatasaray ile toplam 493 maça çıkan Uruguaylı eldiven, kalesinde 523 gol gördü. Muslera 176 maçta ise gole izin vermedi.

Fernando Muslera, Galatasaray'da 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa olmak üzere toplam 15 kupa kazandı.