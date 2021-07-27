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    Fernando Muslera'dan Godin'e Beşiktaş telefonu

    Fernando Muslera'dan Godin'e Beşiktaş telefonu

    Beşiktaş'ın transfer etmek için büyük çaba sarf ettiği Diego Godin için Galatasaray kaptanı Fernando Muslera'dan destek geldi.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 09:24
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    UEFA Şampiyonlar Ligi için kaliteli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Uruguaylı stoper Diego Godin'i kadrosuna katmaya çok yakın.

    Cagliari'de forma giyen 35 yaşındaki yıldızla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

    İtalyan ekibi ise Godin için bonservis talep ediyor. Bonservis sorunu çözüldüğü an 35 yaşındaki imzaya gelecek. Siyah-beyazlılar, Godin ile senelik 2.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

    Fernando Muslera dan Godin e Beşiktaş telefonu #1

    BEŞİKTAŞ'I, İSTANBUL'U ANLATTI

    Sergen Yalçın'ın da kadrosunda görmeyi çok istediği tecrübeli oyuncunun, Galatasaray'ın başarılı eldiveni Fernando Muslera'dan da bilgi aldığı öğrenildi.

    Nando'nun Godin'e Beşiktaş'ı, Türkiye'yi ve İstanbul'u anlattığı, 35 yaşındaki stoperin de vatandaşının bu sözleri sonrasında Beşiktaş'a olumlu yanıt verdiği kaydedildi.

    Fernando Muslera dan Godin e Beşiktaş telefonu #2

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