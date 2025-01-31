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Fernando Muslera'dan Okan Buruk'a tepki: Neden Yunus Akgün'ü değiştirmiyorsun

Fernando Muslera'dan Okan Buruk'a tepki: Neden Yunus Akgün'ü değiştirmiyorsun UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında Ajax'a deplasmanda 2-1 kaybeden Galatasaray bu sezon ilk mağlubiyetini aldı. Yenilen ikinci golün ardından Okan Buruk'a tepki gösteren Fernando Muslera ise dikkatlerden kaçmadı.