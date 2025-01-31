Fernando Muslera'dan Okan Buruk'a tepki: Neden Yunus Akgün'ü değiştirmiyorsun

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin son hafta maçında Ajax ile deplasmanda kozlarını paylaştı.
Amsterdam'da oynanan mücadeleyi Ajax 2-1'lik skorla kazandı.
Ev sahibi takım, 23. dakikada Traore ile öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi. Farkı 2'ye çıkaran gol ise 58. dakikada Fitz-Jim'den geldi.
Victor Osimhen 90+4. dakikada attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi.
TARAFTAR TEPKİLİ
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk mağlubiyetini alan ve topladığı 13 puanla play-off'lara kalan Galatasaray'da yıldız futbolcuların girdikleri pozisyonları cömertçe harcaması tepki çekerken, yönetimin transfer konusunda ağır davranması ise sarı kırmızılı camiada isyana yol açtı.
(Görüntüler TRT'den alınmıştır)
MUSLERA'DAN OKAN BURUK'A TEPKİ
Öte yandan Galatasaray'ın 58. dakikada yediği golden sonra Fernando Muslera'nın bir hayli sinirlendiği, 38 yaşındaki kalecinin Okan Buruk'a büyük tepki gösterdiği görüldü.
Sakatlanan Yunus Akgün'ü yaklaşık 10 dakika sahada tutan Buruk'un saha içerisinde 10 kişi kalan takıma müdahale etmemesi sarı-kırmızılı camiada eleştiri konusu olurken, Jim'in golünün ardından Muslera'nın kenara dönerek 'Oyuncu değişikliği hareketi' yapması ise dikkatlerden kaçmadı.
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